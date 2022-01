Sci alpino | startlist slalom Schladming 2022 | orari | programma | tv | streaming | pettorali delle italiane

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Prosegue senza sosta la Coppa del Mondo femminile di sciche si appresta a vivere una notte di spettacolo sulla pista Planai di. Il comprensorio austriaco sostituisce Flachau per l’immancabileserale che potrebbe rivelarsi decisivo in ottica coppa di specialità. La Slovacca Petra Vlhova comanda ampiamente la classifica dei pali snodabili grazie ai cinque successi ed al secondo posto ottenuti in questa stagione e punterebbe addirittura alla testa della generale in caso di passaggio a vuoto di Mikaela Shiffrin. “Her Majesty” è reduce da uno dei peggiori weekend della carriera dopo la spedizione di Kranjska Gora, conclusasi con l’inforcata a pochi metri dal traguardo. Urge un netto cambio di marcia poiché nel fine settimana si riaprirà il capitolo dedicato alle discipline veloci e l’altra contendente al globo di ...

Stiamo parlando di Lara Della Mea (recuperata in extremis), Marta Rossetti, Sophie Mathiou, Anita Gulli e Vera Tschurtschenthaler che torna alle competizioni dopo la convalescenza post - Covid. L'...... 1 specialità '100 metri' categoria disabilità T64 (sesso maschile); per il nuoto : 1 specialità 'stile libero 50 metri' categoria disabilità S4 (sesso maschile); per lo: 1 specialità '...Sulle nevi austriache di Schladming domani martedì 11 gennaio è in programma uno slalom femminile che sostituisce l'appuntamento di Flachau, località inaccessibile a causa dell'alto numero di contagi ...Lo spettacolo andato in scena sugli spalti di Adelboden nel weekend di Coppa del Mondo appena concluso non è stato apprezzato da tutti i protagonisti dell'evento, come sottolineano le polemiche perpet ...