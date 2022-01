Basket | Brescia | altri due positivi nel gruppo squadra

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Nuovi casi Covid nelitaliano. La Germanicomunica che “a seguito degli ultimi controlli sanitari effettuati sono emerse letà al Covid-19 didue componenti del, per i quali è già stata attivata la procedura prevista dal protocollo in vigore. In accordo con le autorità sanitarie locali, l’attività della prima, i cui membri continuano a essere sottoposti a controlli costanti, procede regolarmente in vista dei prossimi impegni”. SportFace.

Non è fortunata, purtroppo, la prima uscita del nuovo anno per la Virtus LuxArm Lumezzane. Priva di Borghetti e dei due play, Ciaramella e Origlia , la truppa di Fabio Saputo è costretta alla resa al
Non è fortunata, purtroppo, la prima uscita del nuovo anno per la Virtus LuxArm Lumezzane. Priva di Borghetti e dei due play, Ciaramella e Origlia, la truppa di Fabio Saputo è c ...
Dopo 70 giorni e sei partite perse consecutive, la formazione di coach Galbiati batte meritatamente i sardi. Grande prova di Pecchia ...