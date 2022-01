Genoa-Spezia 0-1, Hugeux: “Vittoria importante per la salvezza, tifosi saranno contenti” (Di domenica 9 gennaio 2022) “Possiamo fare meglio sotto porta, abbiamo avuto tante occasioni, stiamo lavorando per fare meglio. Il gruppo è giovane. Il derby era importante per la salvezza. Sono sicuro che piano piano i giocatori faranno più gol. La gente sarà contenta, come lo siamo noi. La stagione è lunga, già da domani torniamo al lavoro”. Con queste parole, Alexandre Hugeus, che ha sostituito Thiago Motta in panchina per Genoa-Spezia, commenta la Vittoria degli spezzini nel derby ligure per 0-1. Ai microfoni di Dazn, Hugeux poi parlato della prossima sfida di campionato, contro il Milan: “Sarà una partita diversa. È una squadra che funziona bene, vincere stasera è stato importante per lavorare in tranquillità in settimana. Se facciamo le cose perbene possiamo magari prendere anche qualche ... Leggi su sportface (Di domenica 9 gennaio 2022) “Possiamo fare meglio sotto porta, abbiamo avuto tante occasioni, stiamo lavorando per fare meglio. Il gruppo è giovane. Il derby eraper la. Sono sicuro che piano piano i giocatori faranno più gol. La gente sarà contenta, come lo siamo noi. La stagione è lunga, già da domani torniamo al lavoro”. Con queste parole, Alexandre Hugeus, che ha sostituito Thiago Motta in panchina per, commenta ladegli spezzini nel derby ligure per 0-1. Ai microfoni di Dazn,poi parlato della prossima sfida di campionato, contro il Milan: “Sarà una partita diversa. È una squadra che funziona bene, vincere stasera è statoper lavorare in tranquillità in settimana. Se facciamo le cose perbene possiamo magari prendere anche qualche ...

