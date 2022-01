Dakar 2022 Auto, Tappa 7: Loeb vince ed accorcia in classifica generale (Di domenica 9 gennaio 2022) Il dominatore assoluto di questa settima Tappa della Dakar 2022 dedicata alle Auto è il francese Sebastien Loeb. Il veterano rallista pilota dell’Hunter BRX Prodrive ha regnato per tutta la corsa prendendo il largo già dalle battute iniziali della contesa. Un’affermazione, la seconda in questa stagione di Dakar, per l’alsaziano che porta, immediatamente, due frutti succosi e fondamentali in vista del futuro: il transalpino torna al secondo posto della classifica genere scavalcando Yazeed Al-Rajhi di Toyota Hilux 4X4 e contestualmente accorcia di quasi sei minuti dal battistrada qatariota Nasser Al-Attiyah su Toyota, arrivato secondo. Terzo Carlos Sainz su Audi Sport. Dakar 2022 Auto: la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 9 gennaio 2022) Il dominatore assoluto di questa settimadelladedicata alleè il francese Sebastien. Il veterano rallista pilota dell’Hunter BRX Prodrive ha regnato per tutta la corsa prendendo il largo già dalle battute iniziali della contesa. Un’affermazione, la seconda in questa stagione di, per l’alsaziano che porta, immediatamente, due frutti succosi e fondamentali in vista del futuro: il transalpino torna al secondo posto dellagenere scavalcando Yazeed Al-Rajhi di Toyota Hilux 4X4 e contestualmentedi quasi sei minuti dal battistrada qatariota Nasser Al-Attiyah su Toyota, arrivato secondo. Terzo Carlos Sainz su Audi Sport.: la ...

