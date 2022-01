Udinese, 13 convocati per l’Atalanta: aggregati ragazzi della Primavera (Di sabato 8 gennaio 2022) Saranno 13 i calciatori dell’Udinese a disposizione del tecnico Cioffi per il match contro l’Atalanta. In virtù delle numerose positività al Covid-19, il club friulano è stato costretto a convocare alcuni ragazzi della Primavera. Il nuovo Protocollo prevede infatti un minimo di 13 atleti, di cui almeno un portiere, per disputare regolarmente una gara. Come si apprende dalla distinta ufficiale depositata in Lega, l’Udinese vanta solamente 23 calciatori in rosa. Di questi 12 sono risultati positivi al Covid-19. Una vera beffa per i bianconeri, che di recente hanno risolto i contratti con Teodorczyk e Forestieri ed hanno ceduto Samir al Watford. I nomi dei convocati non sono stati resi noti. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 8 gennaio 2022) Saranno 13 i calciatori dell’a disposizione del tecnico Cioffi per il match contro. In virtù delle numerose positività al Covid-19, il club friulano è stato costretto a convocare alcuni. Il nuovo Protocollo prevede infatti un minimo di 13 atleti, di cui almeno un portiere, per disputare regolarmente una gara. Come si apprende dalla distinta ufficiale depositata in Lega, l’vanta solamente 23 calciatori in rosa. Di questi 12 sono risultati positivi al Covid-19. Una vera beffa per i bianconeri, che di recente hanno risolto i contratti con Teodorczyk e Forestieri ed hanno ceduto Samir al Watford. I nomi deinon sono stati resi noti. SportFace.

