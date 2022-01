Tali e Quali 2022, come funziona? Chi sono i giudici? Quante puntate andranno in onda? (Di sabato 8 gennaio 2022) Andrà in onda stasera a partire dalle 21.25 la prima puntata dell’edizione 2022 del varietà ‘Tali e Quali’. Andrà in onda su Rai1 e sarà di fatto uno spinoff dello show di successo ‘Tale e Quale Show’: a differenza del programma principale, infatti, lo spazio sarà dedicato ad “imitatori” non professionisti, propostisi nei mesi scorsi sul sito o alla redazione del programma. Quindi, saranno dei personaggi sconosciuti al grande pubblico a “darsi battaglia” per conquistare il titolo. In questa occasione, a differenza della prima edizione andata in onda nel 2019, saranno quattro le puntate del programma (e non una sola): lo show andrà in onda di sabato fino al 29 gennaio 2022. Tali e Quali, ... Leggi su nonsolo.tv (Di sabato 8 gennaio 2022) Andrà instasera a partire dalle 21.25 la prima puntata dell’edizionedel varietà ‘’. Andrà insu Rai1 e sarà di fatto uno spinoff dello show di successo ‘Tale e Quale Show’: a differenza del programma principale, infatti, lo spazio sarà dedicato ad “imitatori” non professionisti, propostisi nei mesi scorsi sul sito o alla redazione del programma. Quindi, saranno dei personaggi sconosciuti al grande pubblico a “darsi battaglia” per conquistare il titolo. In questa occasione, a differenza della prima edizione andata innel 2019, saranno quattro ledel programma (e non una sola): lo show andrà indi sabato fino al 29 gennaio, ...

Advertising

MariaclaraPra : Mahmood è uno dei cantanti che verranno imitati stasera a Tali e Quali su Rai 1 ? - ParliamoDiNews : Tali e Quali 2022, al via il nuovo programma condotto da Carlo Conti su Rai 1: ecco tutto quello che c`è da sapere… - TvCircle1 : RT @Raiofficialnews: ?? #TalieQuali: torna il varietà condotto da Carlo Conti che dà spazio a straordinari artisti non professionisti, iden… - Saimon194 : RT @Raiofficialnews: ?? #TalieQuali: torna il varietà condotto da Carlo Conti che dà spazio a straordinari artisti non professionisti, iden… - Tele_Visionaro : RT @Raiofficialnews: ?? #TalieQuali: torna il varietà condotto da Carlo Conti che dà spazio a straordinari artisti non professionisti, iden… -