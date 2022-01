Ornella Vanoni è in preda all’ansia | durante l’intervista si lascia andare così | “Se non lo faccio divento pazza…”

Advertising

jrdevices : Ornella Vanoni Dettagli - inlovewithwa : e se vi dico che ho dedicato a Seonghwa una canzone di Ornella Vanoni ? - radiocalabriafm : ORNELLA VANONI - BUONTEMPO - bordinigabriela : così all'improvviso mi vengono in mente altri 'illustri' personaggi a cui sono consentite frasi ed esternazioni + o… - RADIOEFFEITALIA : Jovanotti - Piu' (feat. Ornella Vanoni) -

Ultime Notizie dalla rete : Ornella Vanoni

Il Tempo

Appuntamento fissato a domani alle Lopez e Solenghi a Chiasso, domani lo spettacolo Un esilarante siparietto di vita domestica e ancora i duetti musicali di Gino Paoli ee quello ...È come se a, siccome ha 87 anni, vietassero di cantare l'amore e le proponessero di fare la corista di Arisa. Io, alla mia età, ho voglia di ricominciare a dare con la sensibilità che ...Grande artista della musica italiana, Ornella Vanoni ha accolto in casa un cane che adora: scopriamo come si chiama e che razza .... Pochi sanno che l'artista è anche una grande amante degli animali.Ornella Vanoni è inarrestabile, ironica, esilarante, Unica come il titolo del suo album uscito quest’anno, che in questo periodo è uscito anche nella Celebration Edition 2022 con all’interno contenuti ...