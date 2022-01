U&D: Isabella Ricci ed il forte attacco ai protagonisti del programma (Di venerdì 7 gennaio 2022) U&D, Isabella Ricci ed il forte attacco ai protagonisti del programma: l’ex-dama senza freni ne ha veramente per tutti. Isabella Ricci, una delle protagoniste indiscusse del trono over di Uomini e Donne, ha ormai da qualche mese lasciato il programma; finalmente, la dama romana ha trovato l’amore ed è uscita insieme a Fabio, venuto in L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 7 gennaio 2022) U&D,ed ilaidel: l’ex-dama senza freni ne ha veramente per tutti., una delle protagoniste indiscusse del trono over di Uomini e Donne, ha ormai da qualche mese lasciato il; finalmente, la dama romana ha trovato l’amore ed è uscita insieme a Fabio, venuto in L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

ladyonorato : Inversione a U nella narrazione?… - SCBastia : #SCBCF63 | 2??-0?? | ? 90’ Hè compiu in Furiani ! Vittoria contr'à una Lega 1 è qualificazione di u Sporting per l… - comunevenezia : #VeneziaPerImmagini ?? “L'aria fresca della sera è il respiro del vento che si addormenta placido tra le braccia de… - voicrauhl : RT @leg1limens: “katia se ne vuole andare” “u sta ricenn a tre mis” GIANMARIA ?? #GFvip - tomlin5st : @eemsprivate io DEVO leggerlo ma devo prima finire i 3684 che ho in biblioteca i fantasy non mi piacciono per niente MA QUESTO Q U E S T O -