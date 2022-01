SIMONA BRANCHETTI | ALBERTO MATANO MI HA CHIAMATO | NESSUNO VOLEVA SCIPPARE OSPITI

(Di venerdì 7 gennaio 2022), aprendo la puntata odierna di Pomeriggio 5 News, ha svelato di aver ricevuto in mattinata una cordiale telefonata diper un reciproco chiarimento dopo i fatti di ieri con un ospite conteso tra i due talk pomeridiani di Rai1 e Canale 5. Consentitemi di poter fare una piccola precisazione sullo spiacevole episodio che è accaduto ieri con la Vita in Diretta e con, di cui ho avuto il piacere di ricevere stamattina una telefonata. Ha compreso che non c’è stata naturalmente alcuna volontà di fare uno screzio ae di voleralcun ospite. Siamo qui tutti per lavorare nelle migliori condizioni possibili ma lui come me sa purtroppo che quando si sta sul campo non sempre è possibile. Siamo qui tutti ...

... come sicuramente sapranno i fan più affezionati che non hanno voluto abbandonare il programma "orfano" provvisoriamente della conduttrice campana, c'è la giornalistaBufera terminata. In apertura della nuova puntata di ,ha voluto chiarire la polemica scoppiata ieri in seguito all'attacco del conduttore de La Vita in Diretta Alberto Matano per aver sottrato un ospite al suo programma. ' Consentitemi ...Ebbene, anche in questi ultimi giorni i due programmi hanno tentato di farsi la guerra. Simona Branchetti e Alberto Matano, una guerra a distanza tra conduttori Nel corso della puntata de La vita in ...Tutto è ben quel che finisce bene. La querelle che ha visto protagonisti Alberto Matano e Simona Branchetti, rispettivamente conduttori de La vita in diretta e Pomeriggio 5, è finita con una telefonat ...