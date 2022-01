Draghi telefona a Gravina | “Il calcio valuti uno stop di alcune settimane o gli stadi a porte chiuse”

(Di venerdì 7 gennaio 2022) La Lega Serie A vuole proseguire dritta per la propria strada, la Figc tentenna e il Governo vorrebbe uno. E’ questo in sostanza lo scenario attuale riportato dall’Ansa e che racconta di unata cordiale tra il premier Marioe il numero uno della FederGabriele, in cui si è toccato anche il tema di unoal campionato di dueoltre a un’autoriduzione ulteriore della capienza deglivista l’emergenza Covid che torna a fare paura.è preoccupato, ma non ha preso alcuna decisione, chiedendo piuttosto informazioni circa una situazione molto complessa. La Serie A sta continuando tra mille difficoltà, ma gli altri campionati si sono fermati.ha ricordato due ...

Secondo quanto riportato dal portale web della Gazzetta dello Sport il Capo del Governo Draghi avrebbe telefonato al presidente della FIG Gravina per parlare di un'eventuale stop al campionato di Seri ..."Fermare il campionato per due settimane. Ragionare sull'ipotesi di un'autoriduzione della capienza vista l'emergenza epidemiologica", sono questi secondo la Gazzetta dello Sport i temi al centro del ...