Al Bano contro i no vax: “Vanno a farsi curare e poi fanno il mea culpa” (Di venerdì 7 gennaio 2022) Al Bano ha il Covid, l’ha preso a Natale a casa di sua figlia Cristel e con lui anche Romina jr. Il cantante sta bene, se non avesse fatto il tampone non saprebbe nemmeno di avere il Covid. E’ sereno e ringrazia il vaccino, Al Bano Carrisi ha già fatto la terza dose e sa bene che per la sua età e i problemi di salute che ha avuto in passato il vaccino è la sua salvezza. E’ la salvezza e la libertà per tutti ed è per questo che ha un messaggio per i no vax, per chi ancora parla di complotti e crede di sapere tutto ma poi quando prende il covid e sta male si pente, si fa curare e capisce l’errore. Al Bano su Oggi: “Mi auguro che non succeda come a tanti è già capitato” Ne abbiamo visti tanti di casi di no vax che hanno rifiutato il vaccino costruendo tante teorie e il cantante di Cellino San Marco ha qualcosa ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 7 gennaio 2022) Alha il Covid, l’ha preso a Natale a casa di sua figlia Cristel e con lui anche Romina jr. Il cantante sta bene, se non avesse fatto il tampone non saprebbe nemmeno di avere il Covid. E’ sereno e ringrazia il vaccino, AlCarrisi ha già fatto la terza dose e sa bene che per la sua età e i problemi di salute che ha avuto in passato il vaccino è la sua salvezza. E’ la salvezza e la libertà per tutti ed è per questo che ha un messaggio per i no vax, per chi ancora parla di complotti e crede di sapere tutto ma poi quando prende il covid e sta male si pente, si fae capisce l’errore. Alsu Oggi: “Mi auguro che non succeda come a tanti è già capitato” Ne abbiamo visti tanti di casi di no vax che hanno rifiutato il vaccino costruendo tante teorie e il cantante di Cellino San Marco ha qualcosa ...

