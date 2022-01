Smart working PA e privati, Orlando: “Usarlo al massimo” (Di giovedì 6 gennaio 2022) “massimo utilizzo Smart working per raffreddare la curva dei contagi Covid”. E’ quanto scrive su facebook il ministro del Lavoro, Andrea Orlando. “Un mese fa circa – si legge nel post – abbiamo sottoscritto un protocollo con le parti sociali per favorire e promuovere il ricorso allo Smart working, disciplinando diritti e doveri dei lavoratori e delle imprese in una modalità di lavoro agile che abbiamo sperimentato dall’inizio della pandemia. Di fronte ad un aumento dei contagi, alla circolazione della nuova variante del virus a ritmi sostenuti, sono convinto che il ricorso al massimo utilizzo, laddove possibile, dello Smart working nel mondo del lavoro, pubblico e privato, può consentire di raffreddare la curva dei contagi stessi ... Leggi su italiasera (Di giovedì 6 gennaio 2022) “utilizzoper raffreddare la curva dei contagi Covid”. E’ quanto scrive su facebook il ministro del Lavoro, Andrea. “Un mese fa circa – si legge nel post – abbiamo sottoscritto un protocollo con le parti sociali per favorire e promuovere il ricorso allo, disciplinando diritti e doveri dei lavoratori e delle imprese in una modalità di lavoro agile che abbiamo sperimentato dall’inizio della pandemia. Di fronte ad un aumento dei contagi, alla circolazione della nuova variante del virus a ritmi sostenuti, sono convinto che il ricorso alutilizzo, laddove possibile, dellonel mondo del lavoro, pubblico e privato, può consentire di raffreddare la curva dei contagi stessi ...

