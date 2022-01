Sci alpino, i precedenti degli azzurri ad Adelboden: ultimo successo in slalom nel 2015, in gigante nel 2005 con Blardone! (Di giovedì 6 gennaio 2022) Dopo il rendez-vous di Zagabria i migliori interpreti delle discipline tecniche tornano a solcare uno dei pendii più iconici della Coppa del Mondo di sci alpino. La Chuenisbärgli di Adelboden è pronta ad accogliere slalomisti e gigantisti nel weekend dell’8-9 gennaio, poi sarà il momento di trasferirsi a Wengen per riaprire il capitolo dedicato alla velocità. Gli azzurri hanno quasi sempre ben figurato sulle nevi del Canton Berna, almeno fino alla metà degli anni duemila. Gustavo Thoeni e Piero Gros detengono il merito di aver inanellato quattro successi consecutivi tra il ’73 ed il ’77, Richard Pramotton invece riportò l’Italia al successo nel 1986 ponendo fine al dominio di Ingemar Stenmark, cinque volte vincitore e secondo in tre occasioni dal 1976 al 1984. In seguito a un paio di ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 gennaio 2022) Dopo il rendez-vous di Zagabria i migliori interpreti delle discipline tecniche tornano a solcare uno dei pendii più iconici della Coppa del Mondo di sci. La Chuenisbärgli diè pronta ad accogliereisti e gigantisti nel weekend dell’8-9 gennaio, poi sarà il momento di trasferirsi a Wengen per riaprire il capitolo dedicato alla velocità. Glihanno quasi sempre ben figurato sulle nevi del Canton Berna, almeno fino alla metàanni duemila. Gustavo Thoeni e Piero Gros detengono il merito di aver inanellato quattro successi consecutivi tra il ’73 ed il ’77, Richard Pramotton invece riportò l’Italia alnel 1986 ponendo fine al dominio di Ingemar Stenmark, cinque volte vincitore e secondo in tre occasioni dal 1976 al 1984. In seguito a un paio di ...

infoitsport : Sci alpino, SLALOM MASCHILE Zagabria 6 gennaio 2022 OGGI in tv: programma, orari e diretta streaming - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Zagabria, salta lo slalom maschile. È la quinta gara da inizio stagione #scialpino - nicolettagiust1 : RT @IveserVenezia: 6 gennaio 1922 Nella località svizzera di Murren si tiene la prima gara di slalom di sci alpino in cui gli atleti devono… - TizianaBtz : RT @IveserVenezia: 6 gennaio 1922 Nella località svizzera di Murren si tiene la prima gara di slalom di sci alpino in cui gli atleti devono… - IveserVenezia : 6 gennaio 1922 Nella località svizzera di Murren si tiene la prima gara di slalom di sci alpino in cui gli atleti d… -