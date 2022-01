Ricoveri e morti | non è ancora l' effetto Natale Covid | sentenza letale | +153% di casi in 7 giorni | ma

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Di fronte ai nuovi dati provenienti da ospedali e terapie intensive, il decretoapprovato mercoledì sera dal governo appare già superato dai fatti. E insufficiente. L'accusa arriva dalla Fondazione Gimbe, bollettino alla mano. Secondo il soggetto guidato da Nino Cartabellotta, fonte autorevole per quanto riguarda contagi e proiezioni, i quattro decreti varati dal governo in poco più di un mese "non hanno determinato alcun rallentamento" nella crescita della curva dei positivi, e anzi ora, sotto il peso della nuova variante Omicron, c'è da aspettarsi il peggio. Gimbe definisce le misure prese dal governo "pannicelli caldi insufficienti e tardivi", con la colpa di aver privilegiato "l'esasperazione della burocrazia per mettere tutti d'accordo e scommettendo per l'ennesima volta sulla resilienza di ospedali e professionisti sanitari, già allo stremo". ...

In particolare, viene messo in evidenza, continuano a crescere i ricoveri con sintomi e le terapie intensive. Stando alle proiezioni dell'Ihme, potrebbe esserci tra i 343 e i 576 morti al giorno in Italia. Nuovo record in Veneto: più di 18mila casi. Toscana ancora sopra quota 17mila. Istituto Usa: "L'Italia rischia oltre 500 morti al giorno a febbraio". Incremento va da 66,8% della Liguria al 423,9% dell'Abruzzo.