Pass, scuola e vaccino: tutte le date delle nuove misure (Di giovedì 6 gennaio 2022) 8 gennaio, obbligo vaccino per over 50 Entra in vigore l'ultimo decreto (se verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di domani) e scatta l'obbligo di vaccino per tutti gli over 50 residenti in ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 6 gennaio 2022) 8 gennaio, obbligoper over 50 Entra in vigore l'ultimo decreto (se verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di domani) e scatta l'obbligo diper tutti gli over 50 residenti in ...

Advertising

alexbarbera : Scanner, mascherine, tre dosi, obblighi vaccinali, pass, superpass, e i presidi dicono che non possono ancora garan… - lmazzon70 : RT @alexbarbera: Scanner, mascherine, tre dosi, obblighi vaccinali, pass, superpass, e i presidi dicono che non possono ancora garantire la… - LucaVM_Ferraris : RT @alexbarbera: Scanner, mascherine, tre dosi, obblighi vaccinali, pass, superpass, e i presidi dicono che non possono ancora garantire la… - AcerboLivio : Ecco il nuovo decreto: cosa cambia per obbligo vaccinale, green pass e scuola – QuiFinanza - kindgiada : @margarjtaa il pass di scuola e un pezzo di carta con sopra il profumo -