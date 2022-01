Vicenza | colpito da crisi ipoglicemica | 45enne cade dal balcone e muore di fronte alla compagna

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Manuel Busato è morto il giorno di Capodannondo dal terrazzo di casa in preda a una. Papà di una bimba di un anno e in attesa del secondo bambino, Manuel, classe...

In preda ad una crisi ipoglicemica , cade dal terrazzo e muore. E' la tragedia che ha colpito una famiglia di Marano Vicentino (Vicenza) il giorno di Capodanno , quando Manuel Busato , operaio 45enne è caduto nel vuoto. Leggi anche - Padre di una bimba di un anno e in attesa del secondo bambino. Manuel Busato, operaio 45enne, è morto cadendo dal terrazzo di casa a causa di una crisi ipoglicemica. La tragedia è avvenuta a Marano Vicentino. Colpito da crisi ipoglicemica cade dal terrazzo: è morto davanti alla compagna. Colpito da crisi ipoglicemica cade dal terrazzo: la dinamica. Manuel Busato è morto il giorno di Capodanno cadendo dal terrazzo di casa in preda a una crisi ipoglicemica. Papà di una bimba di un anno e in attesa del secondo bambino, Manuel,