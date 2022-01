**Quirinale: l’ex M5S De Giorgi, ‘Berlusconi? Valuterò quando sarà il momento’** (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Roma, 5 gen. (Adnkronos) – “Io mi riservo di valutare la rosa dei candidati, i nomi che circolano. Non ho ancora un’idea precisa. Non sono stata contattata da Tajani, quindi non può parlare anche a nome mio”. Lo dice all’Adnkronos la deputata del Gruppo Misto, ex M5S, Rosalba De Giorgi, a chi le chiede se voterà per Silvio Berlusconi al Quirinale alla luce delle dichiarazioni del coordinatore nazionale di Fi Antonio Tajani, il quale al quotidiano ‘La Repubblica’ ha affermato che nella partita del Colle “il gruppo Misto sarà determinante, li abbiamo già contattati. Dalla quarta votazione possiamo farcela”. Quindi nessuna preclusione su Berlusconi? “Valuterò quando sarà il momento”, risponde l’ex pentastellata. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Roma, 5 gen. (Adnkronos) – “Io mi riservo di valutare la rosa dei candidati, i nomi che circolano. Non ho ancora un’idea precisa. Non sono stata contattata da Tajani, quindi non può parlare anche a nome mio”. Lo dice all’Adnkronos la deputata del Gruppo Misto, ex M5S, Rosalba De, a chi le chiede se voterà per Silvio Berlusconi al Quirinale alla luce delle dichiarazioni del coordinatore nazionale di Fi Antonio Tajani, il quale al quotidiano ‘La Repubblica’ ha affermato che nella partita del Colle “il gruppo Mistodeterminante, li abbiamo già contattati. Dalla quarta votazione possiamo farcela”. Quindi nessuna preclusione su Berlusconi? “il momento”, rispondepentastellata. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

fattoquotidiano : L’ex premier agli eletti: “Non ho fatto nomi, verrete tutti coinvolti”. Il Quirinale infastidito per la richiesta d… - TV7Benevento : Quirinale: l'ex M5S Sodano, 'no a Berlusconi ma non mi sorprenderebbero voti da Pd e grillini'... - TV7Benevento : Quirinale: l'ex M5S Paxia, 'Berlusconi non votabile per me'... - TV7Benevento : **Quirinale: l'ex M5S De Giorgi, 'Berlusconi? Valuterò quando sarà il momento'**... - TV7Benevento : **Quirinale: l'ex M5S Lapia, 'Berlusconi? Io libera, voterò secondo coscienza'**... -

Ultime Notizie dalla rete : **Quirinale l’ex Casa Mattarella dopo il Quirinale, ecco dove andrà ad abitare (l'ex) presidente La Stampa