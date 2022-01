“Mio figlio appena nato necessita di una visita, ma non riusciamo a farci assegnare il pediatra” (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Bariano. Giovanni Battista è nato lo scorso 24 dicembre all’ospedale Bolognini di Seriate e per fortuna è in buona salute. Per fortuna perché a oggi non gli è ancora stato assegnato un pediatra e necessiterebbe della consueta visita di controllo prevista a quindici giorni dalla nascita. Lo racconta suo papà, Alfredo, che non sapendo più a chi rivolgersi ci ha scritto per portare alla luce la sua vicenda, forse comune ad altre famiglie: “La gioia per la nascita del nostro secondo figlio dopo pochi giorni si è scontrata con un problema non da poco: non riusciamo a farci assegnare il pediatra e quindi non possiamo sottoporlo alla visita da effettuare venerdì 7 gennaio, o al più tardi a inizio della prossima ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Bariano. Giovanni Battista èlo scorso 24 dicembre all’ospedale Bolognini di Seriate e per fortuna è in buona salute. Per fortuna perché a oggi non gli è ancora stato assegune necessiterebbe della consuetadi controllo prevista a quindici giorni dalla nascita. Lo racconta suo papà, Alfredo, che non sapendo più a chi rivolgersi ci ha scritto per portare alla luce la sua vicenda, forse comune ad altre famiglie: “La gioia per la nascita del nostro secondodopo pochi giorni si è scontrata con un problema non da poco: nonile quindi non possiamo sottoporlo allada effettuare venerdì 7 gennaio, o al più tardi a inizio della prossima ...

