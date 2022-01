Lavori pubblici, dubbi e domande sul nuovo codice degli appalti (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Guardare la luna oppure fermarsi al dito. E quindi, per entrare subito nel merito della questione appalti pubblici, limitarsi a osservare cosa sta avvenendo in Parlamento con l’esame del disegno di legge delega in materia oppure proiettarsi più avanti, alle misure successive che andranno poi effettivamente a incidere sull’evoluzione del mercato negli anni a venire. Ossia, per intendersi, al decreto legislativo con il quale Palazzo Chigi sarà chiamato ad adottare il nuovo codice degli appalti una volta che le aule parlamentari avranno portato a termine il loro compito e al relativo regolamento d’attuazione che poi quella disciplina dovrà applicarla in concreto. Due provvedimenti fondamentali a cui già rivolgono la loro attenzione le imprese e gli esperti del settore, mentre la ... Leggi su formiche (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Guardare la luna oppure fermarsi al dito. E quindi, per entrare subito nel merito della questione, limitarsi a osservare cosa sta avvenendo in Parlamento con l’esame del disegno di legge delega in materia oppure proiettarsi più avanti, alle misure successive che andranno poi effettivamente a incidere sull’evoluzione del mercato negli anni a venire. Ossia, per intendersi, al decreto legislativo con il quale Palazzo Chigi sarà chiamato ad adottare iluna volta che le aule parlamentari avranno portato a termine il loro compito e al relativo regolamento d’attuazione che poi quella disciplina dovrà applicarla in concreto. Due provvedimenti fondamentali a cui già rivolgono la loro attenzione le imprese e gli esperti del settore, mentre la ...

