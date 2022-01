Covid, ospedali sentinella: “Aumento del 25% dei ricoveri, raddoppiati in una settimana i pazienti under 18. In intensiva il 72% è no vax” (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Un Aumento di oltre il 25% dei ricoveri, il raddoppio delle ospedalizzazioni degli under 18 e ormai la costante presenza di oltre il 70% di pazienti no vax in terapia intensiva. Questi i dati nella settimana tra il 28 dicembre e il 4 gennaio sul il tasso di crescita dei ricoveri Covid negli ospedali sentinella Fiaso (Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere). L’accelerazione generale segna + 25,8%. I dati sono raccolti nel report con le informazioni di 21 strutture sanitarie e ospedaliere e 4 ospedali pediatrici distribuiti su tutto il territorio. I ricoveri crescono in particolare in 13 Regioni. Non vax in terapia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Undi oltre il 25% dei, il raddoppio dellezzazioni degli18 e ormai la costante presenza di oltre il 70% dino vax in terapia. Questi i dati nellatra il 28 dicembre e il 4 gennaio sul il tasso di crescita deinegliFiaso (Federazione italiana aziende sanitarie eere). L’accelerazione generale segna + 25,8%. I dati sono raccolti nel report con le informazioni di 21 strutture sanitarie eere e 4pediatrici distribuiti su tutto il territorio. Icrescono in particolare in 13 Regioni. Non vax in terapia ...

