Camere e stanze (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Senz’alcun dubbio Francesco Pecoraro è uno degli autori più interessanti apparsi nel panorama editoriale italiano negli ultimi quindici-vent’anni. Architetto e urbanista dall’esordio letterario tardivo, torna oggi in libreria con la raccolta di racconti, edita da Ponte alle Grazie, intitolata . Il volume, diviso in tre parti, comprende i racconti di Dove credi di andare, pubblicato da Mondadori nel 2007, l’ebook Tecnica Mista, uscito sempre per Ponte alle Grazie nel 2020, ai quali si aggiunge Altre forme, composto da un mix di vecchi scritti e testi inediti. Disturbante, irrequieta e angosciante, la poetica di Pecoraro è acuta osservatrice della società e soprattutto della borghesia romana. I protagonisti sono quasi tutti uomini di mezza età, tutti si trovano davanti a una svolta della propria esistenza e tutti, inevitabilmente, sono destinati al tracollo. Si tratta di manager, ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Senz’alcun dubbio Francesco Pecoraro è uno degli autori più interessanti apparsi nel panorama editoriale italiano negli ultimi quindici-vent’anni. Architetto e urbanista dall’esordio letterario tardivo, torna oggi in libreria con la raccolta di racconti, edita da Ponte alle Grazie, intitolata . Il volume, diviso in tre parti, comprende i racconti di Dove credi di andare, pubblicato da Mondadori nel 2007, l’ebook Tecnica Mista, uscito sempre per Ponte alle Grazie nel 2020, ai quali si aggiunge Altre forme, composto da un mix di vecchi scritti e testi inediti. Disturbante, irrequieta e angosciante, la poetica di Pecoraro è acuta osservatrice della società e soprattutto della borghesia romana. I protagonisti sono quasi tutti uomini di mezza età, tutti si trovano davanti a una svolta della propria esistenza e tutti, inevitabilmente, sono destinati al tracollo. Si tratta di manager, ...

