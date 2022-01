WWE: In un fatal-4-way combattuto per tutta l’arena a trionfare è Bobby Lashley, sarà lui a sfidare Lesnar (Di martedì 4 gennaio 2022) Doveva essere uno dei due match di punta di Day 1 il fatal-4-way match tra Big E, Bobby Lashley, Kevin Owens e Seth Rollins, ma poi è arrivata l’assenza di Roman Reigns causa Covid-19 e Brock Lesnar, grazie all’ottimo lavoro del suo avvocato Paul Heyman, è stato aggiunto al match ed il resto è storia, con Lesnar che ha sbaragliato gli avversari tornando WWE Champion. Questa notte quel fatal-4-way è stato disputato, con in palio il posto da #1 contender al PPV Royal Rumble. In giro per l’arena L’alleanza tra Owens e Rollins è proseguita anche stanotte, dopo che già sabato per gran parte del match avevano collaborato, i due hanno siglato una sorta di patto con obiettivo Royal Rumble e soprattutto WrestleMania. L’ottimo lavoro di coppia ha dato i suoi frutti ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 4 gennaio 2022) Doveva essere uno dei due match di punta di Day 1 il-4-way match tra Big E,, Kevin Owens e Seth Rollins, ma poi è arrivata l’assenza di Roman Reigns causa Covid-19 e Brock, grazie all’ottimo lavoro del suo avvocato Paul Heyman, è stato aggiunto al match ed il resto è storia, conche ha sbaragliato gli avversari tornando WWE Champion. Questa notte quel-4-way è stato disputato, con in palio il posto da #1 contender al PPV Royal Rumble. In giro perL’alleanza tra Owens e Rollins è proseguita anche stanotte, dopo che già sabato per gran parte del match avevano collaborato, i due hanno siglato una sorta di patto con obiettivo Royal Rumble e soprattutto WrestleMania. L’ottimo lavoro di coppia ha dato i suoi frutti ...

