L'Amore che ho respirato (Di martedì 4 gennaio 2022) Vincenzo Calafiore Da " Memories " Io so cosa è un Teatro,conosco la sua aria, l'ho respirata! Conosco la platea a cui mi sono inchinato tante volte, dicendo grazie. Bello l'ingresso: il palcoscenico tutto illuminato, cammini piano e vai in contro a migliaia di occhi e di mani che applaudono, saluti a mani giunte, la mano sul cuore come dire: siete qui nel mio cuore. Entri in scena con passi sicuri, nel tuo bel vestito … La tua mano sinistra tesa, stringe con delicatezza quella della tua Compagna ….. dal " Golfo Mistico " l'orchestra … si levano le note di un valzer ti coinvolgono e balli con la tua bella uniforme. Lei la tua compagna è bella, bellissima, nel suo vestito bianco, tanto leggera, tanto profumata di primavera …. La tua primavera. Ah sapessi quante volte mi sono visto! Felice negli occhi, felice nel sorriso, nel cuore … davanti ...

