I 60 anni di Fabio Marangon e Alessandro Quaggiotto (Di martedì 4 gennaio 2022) GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) – La scorsa settimana sono stati raccontati i 60 anni di Stefano Bonometti, colonna del Brescia. Li ha festeggiati cinque giorni prima di Alessandro Quaggiotto, che con le Rondinelle è sceso in campo 57 volte tra Serie A e B. Tra i cadetti anche 86 presenze con il Bologna, 38 con il Genoa e 18 con il Pescara. E’ nato lo stesso giorno di Fabio Marangon, tre apparizioni nel campionato vinto dal Verona: aveva esordito nel massimo campionato con la maglia della Juventus l’11 Maggio 1980, lui prodotto del settore giovanile bianconero. Per il fratello minore di Luciano 48 presenze in A. L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio. Leggi su glieroidelcalcio (Di martedì 4 gennaio 2022) GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) – La scorsa settimana sono stati raccontati i 60di Stefano Bonometti, colonna del Brescia. Li ha festeggiati cinque giorni prima di, che con le Rondinelle è sceso in campo 57 volte tra Serie A e B. Tra i cadetti anche 86 presenze con il Bologna, 38 con il Genoa e 18 con il Pescara. E’ nato lo stesso giorno di, tre apparizioni nel campionato vinto dal Verona: aveva esordito nel massimo campionato con la maglia della Juventus l’11 Maggio 1980, lui prodotto del settore giovanile bianconero. Per il fratello minore di Luciano 48 presenze in A. L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.

