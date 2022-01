Sassuolo | altri due positivi nel gruppo squadra | i dettagli

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Il Covid continua a mettere a ferro e fuoco la Serie A, questa volta tocca alche dopo un ulteriore giro di tamponi ha riscontrato latà di due elementi del. I nomi non sono ancora stati resi noti dalche si è limitato a comunicare che si tratta di un calciatore e di un membro dello staff, salgono dunque a tre i contagi in casa neroverde dopo latà di Federico Peluso. Il comunicato ufficiale delU.S.: “L’U.S.Calcio comunica che dai controlli effettuati sono stati riscontrati due nuovi casi dità al COVID-19 nella Prima: un calciatore e un membro dello staff.I tesserati in questione, completamente ...

LeBombeDiVlad : ?? #Sassuolo, altri due membri della prima squadra positivi al #Covid19 ?? Il comunicato #LeBombeDiVlad #LBDV #News - PagineRomaniste : #SerieA, altri due positivi nel #Sassuolo: un calciatore e un membro dello staff #COVID19 - TuttoFanta : ?? #SASSUOLO: altri 2 casi di positività al #covid, uno è un calciatore. ?? - lazio24h : Ultim'ora, Sassuolo: altri due casi di Coronavirus - Fantacalcio : Sassuolo, altri due casi di Covid-19 nel gruppo squadra: il comunicato -

Due nuove positività in casa Sassuolo: si tratta di un calciatore e un membro dello staff. Il club neroverde ha preferito non rivelare l'identità del giocatore che ha contratto il coronavirus. Entramb ...Il Sassuolo, attraverso una nota ufficiale emanata dalla società, comunica la positività al Covid-19 di alcuni membri del gruppo squadra: "L'U.S. Sassuolo Calcio comunica che dai controlli effettuati ...