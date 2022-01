Marco Simoncelli “salva” un ragazzo in coma: il racconto (Di lunedì 3 gennaio 2022) Un ragazzo ventenne di Iglesias, Marco Sias, e il compianto pilota di MotoGP, Marco Simoncelli. Un racconto che lega questi due nomi e che riguarda un momento particolare della vita del primo. A novembre un grave incidente in monopattino, con delle serie conseguenze sul proprio stato di salute. Le emorragie cerebrali occorse a seguito del sinistro hanno fatto sì che il ragazzo fosse immediatamente operato. Dopodiché il coma e l’intervento di Marco Simoncelli. L’ex pilota di MotoGP pare essere apparso in sogno a Marco Sias, tranquillizzandolo: è stato descritto come un ragazzo dalla folta chioma bionda, un cerotto sul naso e su una moto col numero 58. L’esatta descrizione di Simoncelli, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 3 gennaio 2022) Unventenne di Iglesias,Sias, e il compianto pilota di MotoGP,. Unche lega questi due nomi e che riguarda un momento particolare della vita del primo. A novembre un grave incidente in monopattino, con delle serie conseguenze sul proprio stato di salute. Le emorragie cerebrali occorse a seguito del sinistro hanno fatto sì che ilfosse immediatamente operato. Dopodiché ile l’intervento di. L’ex pilota di MotoGP pare essere apparso in sogno aSias, tranquillizzandolo: è stato descritto come undalla folta chioma bionda, un cerotto sul naso e su una moto col numero 58. L’esatta descrizione di, ...

