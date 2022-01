Genova, focolaio covid in crociera: 118 positivi sulla Msc 'Grandiosa' (Di lunedì 3 gennaio 2022) Torna l' incubo dei contagi a bordo delle navi da crociera . A bordo della Msc Grandiosa , in crociera nel Mediterraneo, scoppia un focolaio covid e a bordo sono 118 le persone risultate positive. ... Leggi su leggo (Di lunedì 3 gennaio 2022) Torna l' incubo dei contagi a bordo delle navi da. A bordo della Msc, innel Mediterraneo, scoppia une a bordo sono 118 le persone risultate positive. ...

borghi_claudio : Sti no vax che hanno impestato la nave... come? Non ce n'era mezzo? Ah... MEGA FOCOLAIO COVID SULLA NAVE DA CROCIE… - RaiNews : 150 passeggeri della nave da crociera Msc Grandiosa, arrivata stamani alle 8 in porto a Genova e proveniente da Mar… - SkyTG24 : #Covid19, nave da crociera con a bordo 150 passeggeri risultati positivi attracca a Genova - criva222 : RT @PapagniGrace: Tutti vax o sbaglio? mega focolaio covid sulla nave da crociera msc grandiosa attraccata stamattina al porto di genova.… - lucafaccio : Covid, focolaio su una nave da crociera a Genova: 150 positivi. Isolati nelle cabine -