LIVE Dakar 2022, Hail-Hail oggi in DIRETTA: Daniel Sanders vince tra le moto, 13° Danilo Petrucci! Al-Attiyah comanda tra le auto (Di domenica 2 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.59 auto – Il qatariano Al-Attiyah su Toyota è molto vicino a vincere la prima tappa B di questa Dakar. L’alfiere della Toyota precede 12’04 il francese Loeb (Bahrain Raid Xtreme) e di 14’22” il saudita Seaian (Mini). Siamo però in attesa dei passaggi delle Audi. 11.55 QUAD – Al rilevamento del 299° km a comandare è il lituano Kancius dello Story Racing S.R.O con 10’08” di vantaggio sul russo Maksimov ee 10’12” sul cileno Enrico. L’americano Copetti, che aveva dominato la scena finora, è quarto a 11’18” dal vertice. 11.22 auto – Al km 240 ancora al comando Nasser Al-Attiyah con 1:48 su Mattias Ekstrom e 6:28 su Al Rahji, quarto a 6:47 Carlos Sainz sr. 10.58 moto – ... Leggi su oasport (Di domenica 2 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.59– Il qatariano Al-su Toyota è molto vicino are la prima tappa B di questa. L’alfiere della Toyota precede 12’04 il francese Loeb (Bahrain Raid Xtreme) e di 14’22” il saudita Seaian (Mini). Siamo però in attesa dei passaggi delle Audi. 11.55 QUAD – Al rilevamento del 299° km are è il lituano Kancius dello Story Racing S.R.O con 10’08” di vantaggio sul russo Maksimov ee 10’12” sul cileno Enrico. L’americano Copetti, che aveva dominato la scena finora, è quarto a 11’18” dal vertice. 11.22– Al km 240 ancora al comando Nasser Al-con 1:48 su Mattias Ekstrom e 6:28 su Al Rahji, quarto a 6:47 Carlos Sainz sr. 10.58– ...

