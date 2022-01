“È un incubo”. Chiara Ferragni e Fedez positivi al Covid, le ultime sulle loro condizioni arrivano dal rapper (Di domenica 2 gennaio 2022) Fedez, il nuovo anno non inizia nel migliore dei modi. Purtroppo la notizia della positività al virus per il cantante rap è sopraggiunta con il Capodanno alle porte. Insieme alla moglie Chiara Ferragni, Fedez sta dunque continuando ad aggiornare i follower della situazione in casa e di come i Ferragnez stanno provando a superare anche questo momento. I Ferragnez positivi al Covid. La coppia lo ha scoperto poco dopo aver fatto ritorno a casa dalle vacanze. E dopo aver trascorso diversi giorni a documentare il periodo di isolamento, la coppia non poteva che raccontare anche il loro capodanno alternativo. Ed è il cantante rap a informare tutti sui sintomi che sta avvertendo. “Ciao ragazzi, quinto giorno di Covid, siamo ancora ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 2 gennaio 2022), il nuovo anno non inizia nel migliore dei modi. Purtroppo la notizia dellatà al virus per il cantante rap è sopraggiunta con il Capodanno alle porte. Insieme alla mogliesta dunque continuando ad aggiornare i follower della situazione in casa e di come i Ferragnez stanno provando a superare anche questo momento. I Ferragnezal. La coppia lo ha scoperto poco dopo aver fatto ritorno a casa dalle vacanze. E dopo aver trascorso diversi giorni a documentare il periodo di isolamento, la coppia non poteva che raccontare anche ilcapodanno alternativo. Ed è il cantante rap a informare tutti sui sintomi che sta avvertendo. “Ciao ragazzi, quinto giorno di, siamo ancora ...

Advertising

chiara_dnc : RT @fanpage: Sono stati attimi da incubo quelli vissuti stanotte da una ragazza in Piazza Duomo a Milano. L'hanno accerchiata in trenta, ha… - zazoomblog : Fedez e Chiara Ferragni incubo Covid: arrivano i primi sintomi - #Fedez #Chiara #Ferragni #incubo - infoitcultura : Ferragnez: “E’ un incubo” | Le parole di Chiara sulle condizioni di salute dei bambini - TgrRai : RT @TgrRaiVeneto: Code infinite per fare i #tamponi , tracciamenti saltati. Per tanti in #Veneto questi giorni di festa si sono trasformati… - TgrRaiVeneto : Code infinite per fare i #tamponi , tracciamenti saltati. Per tanti in #Veneto questi giorni di festa si sono trasf… -