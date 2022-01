C’è il primo nato al San Giuliano: nel pomeriggio del 1 gennaio è nato Salvatore, poi un altro parto difficile (Di domenica 2 gennaio 2022) Non è nato allo scoccare della mezza notte, si è dovuto attendere il pomeriggio del primo gennaio per la prima nascita dell’anno all’ospedale San Giugliano di Giugliano. Alle 17.40 una giovane mamma ha dato alla luce Salvatore. E’ lui il primo nato del 2022 che ha inaugurato la serie di nascite presso il nosocomio giuglianese. L’ospedale L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 2 gennaio 2022) Non èallo scoccare della mezza notte, si è dovuto attendere ildelper la prima nascita dell’anno all’ospedale San Giugliano di Giugliano. Alle 17.40 una giovane mamma ha dato alla luce. E’ lui ildel 2022 che ha inaugurato la serie di nascite presso il nosocomio giuglianese. L’ospedale L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

