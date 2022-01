Sci alpino, Zagabria 2022: i convocati dell’Italia per i due slalom (Di sabato 1 gennaio 2022) La Coppa del Mondo 2021/2022 di sci alpino torna in pista con gli specialisti dello slalom nel classico appuntamento sulla collina Sljeme, alle porte di Zagabria. Martedì 4 gennaio toccherà alle donne, con l’Italia che si presenterà al cancelletto di partenza con Lara Della Mea, Marta Rossetti, Anita Gulli, Sophie Mathiou e Vera Tschutschenthaler. Mercoledì 5 sarà poi il turno degli uomini, con gli azzurri Stefano Gross, Manfred Moelgg, Giuliano Razzoli, Alex Vinatzer, Tommaso Sala e Simon Maurberger. L’Italia vanta due successi su questa pista (Razzoli nel 2010 e Moelgg nel 2017) con lo stesso Moelgg secondo nel 2010 e Razzoli terzo nel 2009. Più recentemente, Alex Vinatzer ha conquistato il terzo posto nel 2020 (primo podio in carriera). In campo femminile, le gioie tricolori risalgono al secondo posto con Nicole ... Leggi su sportface (Di sabato 1 gennaio 2022) La Coppa del Mondo 2021/di scitorna in pista con gli specialisti dellonel classico appuntamento sulla collina Sljeme, alle porte di. Martedì 4 gennaio toccherà alle donne, con l’Italia che si presenterà al cancelletto di partenza con Lara Della Mea, Marta Rossetti, Anita Gulli, Sophie Mathiou e Vera Tschutschenthaler. Mercoledì 5 sarà poi il turno degli uomini, con gli azzurri Stefano Gross, Manfred Moelgg, Giuliano Razzoli, Alex Vinatzer, Tommaso Sala e Simon Maurberger. L’Italia vanta due successi su questa pista (Razzoli nel 2010 e Moelgg nel 2017) con lo stesso Moelgg secondo nel 2010 e Razzoli terzo nel 2009. Più recentemente, Alex Vinatzer ha conquistato il terzo posto nel 2020 (primo podio in carriera). In campo femminile, le gioie tricolori risalgono al secondo posto con Nicole ...

