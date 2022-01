Advertising

TV7Benevento : Mattarella: Rossomando, 'messaggio di unità, speranza e futuro'... -

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella Rossomando

Il Dubbio

... tra le feste e il voto per il successore direstano meno di due settimane. Salvo ... Anna- unica esponente Pd e responsabile Giustizia del partito - ha ritenuto di non poter ...... tra le feste e il voto per il successore direstano meno di due settimane. Salvo ... Anna- unica esponente Pd e responsabile Giustizia del partito - ha ritenuto di non poter ...Roma, 1 gen. (Adnkronos) - "Un messaggio di unità, speranza e futuro. La strada da percorrere per uscire dalla crisi pandemica è nei vaccini, nella prevalenza del noi rispetto all'io, nel ruolo fondam ...