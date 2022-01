Haaland a tifoso: 'Giocherò in Spagna...' (Di sabato 1 gennaio 2022) "Giochero' qui, in Spagna..". Sono bastate poche parole di Erling Haaland a un tifoso che lo ha avvicinato a Marbella chiedendogli delle sue scelte per il futuro, per riaccendere le fantasie dei media ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 1 gennaio 2022) "Giochero' qui, in..". Sono bastate poche parole di Erlinga unche lo ha avvicinato a Marbella chiedendogli delle sue scelte per il futuro, per riaccendere le fantasie dei media ...

Advertising

glooit : Haaland a tifoso: 'Giocherò in Spagna...' leggi su Gloo - rtl1025 : ?? 'Giocherò in Spagna..'. Sono bastate poche parole di #Haaland a un tifoso che lo ha avvicinato a Marbella chiede… - LeBombeDiVlad : ???? #BorussiaDortmund , #Haaland ad un tifoso: “L’anno prossimo giocherò in Spagna” ??Le parole dell’attaccante… - Silve_7 : @FBiasin Prima vlahovic meglio di Haaland, ora Pinamonti meglio di Scamacca. L’unica cosa che accomuna Vlahovic e P… -