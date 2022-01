Ecco le nuove regole sulla quarantena, Super green pass esteso dal 10 gennaio (Di sabato 1 gennaio 2022) Misure anti Covid già in vigore : il nuovo decreto su quarantene e capienze è stato pubblicato giovedì 30 dicembre 2021, in Gazzetta Ufficiale dopo la firma del presidente Mattarella , si compone di 5 articoli che ridisegnano le regole per la quarantenne, estendono l'utilizzo del Super green pass, obbligano la mascherina ... Leggi su primabrescia (Di sabato 1 gennaio 2022) Misure anti Covid già in vigore : il nuovo decreto su quarantene e capienze è stato pubblicato giovedì 30 dicembre 2021, in Gazzetta Ufficiale dopo la firma del presidente Mattarella , si compone di 5 articoli che ridisegnano leper la quarantenne, estendono l'utilizzo del, obbligano la mascherina ...

Advertising

La7tv : È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di oggi il decreto legge adottato dal Consiglio dei ministri che contie… - Ettore_Rosato : Approvata la #leggedibilancio. Riduzione pressione fiscale, più risorse per famiglie, infrastrutture, sanità. Una m… - NicolaPorro : ?? A 5 giorni dalle nuove regole, il governo vuole cambiarle di nuovo. Scusate: pensarci prima, no? Ecco cosa prepar… - ElioDefrani : Calcio, pausa più lunga. Dall'Eccellenza in giù ecco le nuove date - Kleli11 : RT @Nic_Trevi: Ringraziamo il dr. @BidoliNicola per questa esauriente risposta al fatto conclamato dai dati, di come i vaccinati siano più… -