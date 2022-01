Corsa ai tamponi, le farmacie: «Follia sanitaria e sistema al collasso. Aboliamo il Green pass base» (Di sabato 1 gennaio 2022) «È una Follia sanitaria». Il presidente della Società Italiana di Farmacia Ospedaliera e dei Servizi Farmaceutici delle Aziende Sanitarie-SIFO, Arturo Cavaliere commenta così la frenetica Corsa al tampone degli ultimi giorni. Dai drive in alle farmacie, a piedi o dentro una macchina, migliaia di italiani hanno avuto l’esigenza di verificare la propria negatività a Covid-19, complice il moltiplicarsi dei contagi (e quindi dei contati di contatto) e le occasioni di incontro del periodo natalizio. «Il sistema rischia il collasso. Riteniamo che aver trasformato il Green pass da tampone in un lasciapassare per le vacanze, per la settimana bianca e per i cenoni, sia una scorciatoia che ha poco a che fare con la tutela della salute», ha ... Leggi su open.online (Di sabato 1 gennaio 2022) «È una». Il presidente della Società Italiana di Farmacia Ospedaliera e dei Servizi Farmaceutici delle Aziende Sanitarie-SIFO, Arturo Cavaliere commenta così la freneticaal tampone degli ultimi giorni. Dai drive in alle, a piedi o dentro una macchina, migliaia di italiani hanno avuto l’esigenza di verificare la propria negatività a Covid-19, complice il moltiplicarsi dei contagi (e quindi dei contati di contatto) e le occasioni di incontro del periodo natalizio. «Ilrischia il. Riteniamo che aver trasformato ilda tampone in un lasciaare per le vacanze, per la settimana bianca e per i cenoni, sia una scorciatoia che ha poco a che fare con la tutela della salute», ha ...

