Buffon sulla Nazionale | riguarda anche Meret

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 1 gennaio 2022) Gianluigiha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera, all’interno della quale ha toccatoil tema dellalasciandosi sfuggire una frase cheAlex, portiere del Napoli. Di seguito le dichiarazioni evidenziate dalla nostra redazione: “Non saranno commessi errori. Il problema è che si giocherà contro una squadra fortissima. Di conseguenza ci stache l’Italia possa non qualificarsi”. NAPLES, ITALY – DECEMBER 09: Alexof SSC Napoli during the UEFA Europa League group C match between SSC Napoli and Leicester City at Stadio Diego Armando Maradona on December 09, 2021 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)“Terzo portiere in? Non ho ...