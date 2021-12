Mattarella: "Grazie a chi si è vaccinato, sprecare questa opportunità è un'offesa a chi non l'ha avuta" (Di venerdì 31 dicembre 2021) 'Sono stati sette anni impegnativi, complessi, densi di emozioni': così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha rivolto per l'ultima volta dal Quirinale il suo saluto agli italiani, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 31 dicembre 2021) 'Sono stati sette anni impegnativi, complessi, densi di emozioni': così il presidente della Repubblica, Sergio, ha rivolto per l'ultima volta dal Quirinale il suo saluto agli italiani, ...

Advertising

mariocalabresi : “Cosa avremmo dato, nei giorni delle bare di Bergamo, per avere un vaccino? La ricerca e la scienza ci hanno conseg… - Quirinale : #Mattarella: L’augurio che sento di rivolgervi si fa più intenso perché, alla necessità di guardare insieme con fid… - trash_italiano : GRAZIE SERGIO MATTARELLA - LLPI4_ : RT @GassmanGassmann: Grazie Presidente Mattarella. ?? - youngezio23 : RT @meb: Grazie presidente #Mattarella per il coraggio che ci ha trasmesso stasera e per questi 7 anni. È stato un’ancora per la #repubblic… -