Il calciatore resta in Serie A, un club supera il Milan: l’indizio (Di venerdì 31 dicembre 2021) Il Milan continua a studiare colpi di mercato in entrata ma un affare in difesa sembra essere sempre più lontano: c’è il sorpasso Il Milan ha vissuto una buona stagione… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di venerdì 31 dicembre 2021) Ilcontinua a studiare colpi di mercato in entrata ma un affare in difesa sembra essere sempre più lontano: c’è il sorpasso Ilha vissuto una buona stagione… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

AntonioRussoli6 : #Lukaku è un grande calciatore e ha dato tanto all’@Inter. Riconoscenza per quello che ha dato, ma stop. Ha sbaglia… - napolista : #Napoli, non solo Osimhen, anche #Elmas è positivo al Covid e resta in Macedonia Il comunicato del club. “Il calci… - Riccardofuffol2 : @upperclass951 Vediamo se resta. A me farebbe piacere darlo in prestito in A a squadre come Empoli, Sassuolo o Vene… - Profilo3Marco : RT @Corriere: Altri guai per Osimhen: trovato positivo al Covid prima del volo per l’Italia, resta in Nigeria - CavBiancoNero3 : Morata che resta scontento sarebbe controproducente per tutti e sinceramente non penso di poterlo reggere fino a gi… -