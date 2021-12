Advertising

neifatti : Napoli, maxi sequestro di botti: 350 chili di fuochi illegali - Torrechannelit : Napoli – Maxi sequestro di “botti” al Rione della Bussola: un arresto - rotaruchristina : RT @MediasetTgcom24: Napoli, maxi sequestro di botti: 350 chili di fuochi illegali #napoli - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Napoli, maxi sequestro di botti: 350 chili di fuochi illegali #napoli - Massimi07033201 : RT @MediasetTgcom24: Napoli, maxi sequestro di botti: 350 chili di fuochi illegali #napoli -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli maxi

TGCOM

commenta La polizia ha effettuato unsequestro di botti al Rione della Bussola, a: gli agenti hanno recuperato circa 350 chili di fuochi pirotecnici di categoria F2 e F3, con oltre 41 kg di massa attiva, ed hanno accertato ...Ieri pomeriggio gli agenti del commissariato Secondigliano e dell'ufficio prevenzione generale hanno effettuato un controllo in via della Bussola presso due garage in uso ad una persona in cui è stato ...Il Questore di Napoli ha adottato provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (DASPO), per periodi da tre a cinque anni, nei confronti di 13 tifosi ...Gli agenti del Commissariato Secondigliano e dell'Ufficio Prevenzione Generale hanno effettuato un controllo in via della Bussola presso due garage in uso ad una persona in cui è stato rinvenuto ...