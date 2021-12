Unioncamere: in 9 mesi quasi 9mila imprese artigiane in più (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Nel 2021 tornano a crescere le imprese artigiani con quasi 9mila attività in più nei primi nove mesi rispetto alla fine del 2020 (+0,67%). Il dato arriva da un'analisi Movimprese, condotta da ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Nel 2021 tornano a crescere leartigiani conattività in più nei primi noverispetto alla fine del 2020 (+0,67%). Il dato arriva da un'analisi Mov, condotta da ...

presidente di Unioncamere, Andrea Prete. "Questo significa che tra gli italiani c'è un rinnovato ottimismo, una voglia di 'fare', mettendosi in proprio, che mi auguro si protragga nei prossimi mesi".

