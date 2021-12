Se Insigne fosse nato a Copenaghen (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il titolo perfetto per la vicenda Insigne sarebbe: ciascuno ha il tormentone che si merita. È da circa due anni che va avanti questa litania sul rinnovo di Insigne. Litania che resiste per motivi che vanno al di là dell’economia di mercato. Fin qui, le curve della domanda e dell’offerta sono state impietose: per Insigne non c’è stata alcuna richiesta autorevole. Qualche pour-parler, nulla di più. A un livello medio-alto il capitano del Napoli sembra non avere mercato. Al punto che da settimane si discute di una sola offerta remunerativamente degna di questo nome: quella del Toronto che gioca nella Lega americana. Senza offesa, calcio di Serie B. Dove si approda quando ci si considera a fine carriera e giustamente i calciatori scelgono di intascare stipendi faraonici. È quel che accadeva negli anni Settanta con i Cosmos che ingaggiarono ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il titolo perfetto per la vicendasarebbe: ciascuno ha il tormentone che si merita. È da circa due anni che va avanti questa litania sul rinnovo di. Litania che resiste per motivi che vanno al di là dell’economia di mercato. Fin qui, le curve della domanda e dell’offerta sono state impietose: pernon c’è stata alcuna richiesta autorevole. Qualche pour-parler, nulla di più. A un livello medio-alto il capitano del Napoli sembra non avere mercato. Al punto che da settimane si discute di una sola offerta remunerativamente degna di questo nome: quella del Toronto che gioca nella Lega americana. Senza offesa, calcio di Serie B. Dove si approda quando ci si considera a fine carriera e giustamente i calciatori scelgono di intascare stipendi faraonici. È quel che accadeva negli anni Settanta con i Cosmos che ingaggiarono ...

