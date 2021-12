Troppe scuole sono insicure: serve una cabina di regia per chiarire chi è responsabile di cosa (Di martedì 28 dicembre 2021) Quando chiesero a Giovanni Falcone cosa pensasse dell’esercito mandato in Sicilia contro la mafia, lui rispose: “Certo che lo voglio l’esercito. Voglio un esercito di insegnanti perché la mafia teme la cultura”. Negli anni 90, quando dopo le stragi del ’92 e del ’93 si mobilitarono ed organizzarono le tante persone indomite di questo Paese, tra queste moltissime furono insegnanti e nelle scuole presero ad invitare, tra gli altri, una donna straordinaria che ci ha lasciati qualche anno fa: Rita Borsellino, la sorella del giudice Paolo. Non di rado capitava che le scuole dove Rita incontrava i ragazzi fossero poi vandalizzate a scopo intimidatorio. Ieri, proprio nel giorno in cui apprendevamo la notizia della prima condanna subita dal Ministero dell’Istruzione per la morte della docente Olga Mariasofia D’Emilio, ammalatasi di mesotelioma ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 dicembre 2021) Quando chiesero a Giovanni Falconepensasse dell’esercito mandato in Sicilia contro la mafia, lui rispose: “Certo che lo voglio l’esercito. Voglio un esercito di insegnanti perché la mafia teme la cultura”. Negli anni 90, quando dopo le stragi del ’92 e del ’93 si mobilitarono ed organizzarono le tante persone indomite di questo Paese, tra queste moltissime furono insegnanti e nellepresero ad invitare, tra gli altri, una donna straordinaria che ci ha lasciati qualche anno fa: Rita Borsellino, la sorella del giudice Paolo. Non di rado capitava che ledove Rita incontrava i ragazzi fossero poi vandalizzate a scopo intimidatorio. Ieri, proprio nel giorno in cui apprendevamo la notizia della prima condanna subita dal Ministero dell’Istruzione per la morte della docente Olga Mariasofia D’Emilio, ammalatasi di mesotelioma ...

