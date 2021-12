Omicron | gli olandesi ' scappano' in Germania per evitare il lockdown Rutte | ' Restate a casa | siate responsabili'

Advertising

Agenzia_Ansa : Settemila voli cancellati nel weekend di Natale, migliaia di altri in ritardo, con gli aeroporti nel caos dagli Sta… - PagellaPolitica : I casi aumentano molto rapidamente, a causa della diffusione della variante omicron, e peggiorano anche gli altri i… - fattoquotidiano : Moderna: “Booster con metà dose aumenta di 37 volte gli anticorpi contro Omicron. Con dosaggio completo incremento… - sconnesso_ : RT @sconnesso_: Francesca Donato:sui vaccini i dati ci vengono dati solo dai produttori dei vax, vi ricordate 'I vax prot. al 95%?' Non er… - filipporiccio1 : @diabolicus23 @GiovaQuez Ma anche con qualsiasi restrizione. Ipotizza il solito megalockdown. Riapri, arriva un cas… -

Ultime Notizie dalla rete : Omicron gli

Open

Olandesi vanno in Germania per evitare il lockdown 'Ora che la variantesta avanzando nei nostri paesi, è ancora più importante limitare i nostri contatti. Questo vale anche per i contatti ...Inoltre, le tensioni sui mercati per il dilagare della variantecontinuano a farsi sentire ... Guarda i video Le notizie per approfondireapprofondimenti delle notizie di Finanza e Risparmio ...Galoppa senza tregua e viaggia a tamburo battente il virus con le sue varianti, la Delta e la nuova mutazione Omicron, temuta soprattutto per l’alta trasmissibilità. La provincia dunque, da Orciano ...Che non risparmiano nemmeno i vaccinati e rilanciano gli interrogativi sull’effettiva durata della ... Un momento difficile che paga la compresenza di due varianti, Delta e Omicron, secondo ...