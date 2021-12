Nina Moric | dopo le accuse del figlio a Belen poi ritrattate | torna sui social e continua a …

(Di martedì 28 dicembre 2021) Da qualche giorno tiene banco suiuna storia, poi risultata inventata dida parte di Carlos Maria,die Fabrizio Corona nei confronti di. Vediamo cosa sta accadendo Le, poi, deldi Fabrizio Corona e, Carlos Maria aQualche giorno fa,aveva postato suiuna chat in cui il, Carlos Maria accusava. Nella chat si poteva leggere così: “Lei mi ha fatto bere e voleva anche che io fumassi. Poi mi ha anche baciato in bocca. Neanche mio padre voleva che la baciassi, è una cretina. Portatemi via ...

Advertising

361_magazine : Nina Moric la notte di Natale ha pubblicato delle stories contro la showgirl argentina. Ieri notte è tornata a punt… - ParliamoDiNews : Nina Moric replica a chi l`accusa di aver mentito su Belen, le nuove accuse #nina #moric #replica #laccusa #mentito… - StraNotizie : Nina Moric replica a chi l’accusa di aver mentito su Belen e fa nuove accuse: “Ciò che fai al buio” - infoitcultura : L'assurda accusa di Nina Moric contro Belen: ha baciato Carlos ma è lui a smentire la madre - infoitcultura : Nina Moric, pesanti accuse a Belen: “Perchè hai fatto questo a mio figlio?” -

Ultime Notizie dalla rete : Nina Moric

Fabrizio Corona svela cosa pensa delle accuse cheha orchestrato su Belen Rodriguez, 'complice' suo figlio che successivamente ha smentito tutto. Fabrizio Corona interviene sulle accuse cheha mosso a Belen riguardo il figlio ....push({}); La notte di Nataleha pubblicato delle stories choc su Belen Rodriguez . La modella croata ha condiviso uno screen in cui si vede una presunta chat di suo figlio Carlos Maria Corona , in cui dice che la ...Pesantissime accuse di Nina Moric a Belen Rodriguez. La showgirl ha postato alcune storie su Instagram in cui accusa Belen di aver baciato in bocca il figlio Carlos Maria Corona durante una festa avve ...Nina Moric si scaglia contro Belen Rodriguez all'improvviso. Al centro della polemica c'è proprio il figlio di Corona, Carlos Maria ...