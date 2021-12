Genoa | Shevchenko positivo al Covid | squadra a Tassotti

(Di martedì 28 dicembre 2021) GENOVA - Non sarà Andriya guidare ilalla ripresa degli allenamenti fissata per mercoledì 29 dicembre. Il tecnico ucraino, infatti, è risultatoaldopo i test ...

Il tecnico ucraino, infatti, è risultato positivo al Covid dopo i test effettuati dai rossoblù nella giornata di lunedì: " L'allenatore delAndriy- si legge nella nota ufficiale ...... Andriy'L'allenatore delAndriye il capitano Domenico Criscito sono risultati positivi alla ricerca di Sars - Cov2 mediante test molecolare effettuato il 27 dicembre. ...Anche l'allenatore del Genoa Andriy Shevchenko è risultato positivo al Covid. Il tecnico dunque non guiderà domani la ripresa degli allenamenti che sarà condotta dal vice Tassotti e dallo staff ...L’emergenza Covid-19 non accenna a placarsi nemmeno nel calcio. Questa volta il virus colpisce il Genoa: Andriy Shevchenko e Domenico Criscito, come annunciato dal club rossoblù, sono stati trovati ...