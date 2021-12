Zorzi e Oppini, amicizia in ripresa: il gesto di Francesco su Instagram (Di lunedì 27 dicembre 2021) Un’amicizia che ci ha fatto sognare, quella tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, conclusasi nel peggiore dei modi ma pronta a rifiorire da un momento all’altro. Come spesso accade nella vita, non tutto è perduto. Dopo la fine del GF Vip, i due si sono frequentati per qualche settimana per poi perdere i contatti definitivamente. Il figlio di Alba Parietti non è però sembrato intenzionato a dimenticare, tornando su Instagram per una dedica celata all’influencer e suo amico. Zorzi e Oppini vicini alla pace Sono stati tra i protagonisti del GF Vip 5 e tutto faceva presupporre che il loro legame sarebbe durato molto a lungo. Una serie di incomprensioni, però, ha comportato che i rapporti si congelassero. A rivelarlo è stato Zorzi durante un’intervista a ... Leggi su dilei (Di lunedì 27 dicembre 2021) Un’che ci ha fatto sognare, quella tra Tommaso, conclusasi nel peggiore dei modi ma pronta a rifiorire da un momento all’altro. Come spesso accade nella vita, non tutto è perduto. Dopo la fine del GF Vip, i due si sono frequentati per qualche settimana per poi perdere i contatti definitivamente. Il figlio di Alba Parietti non è però sembrato intenzionato a dimenticare, tornando super una dedica celata all’influencer e suo amico.vicini alla pace Sono stati tra i protagonisti del GF Vip 5 e tutto faceva presupporre che il loro legame sarebbe durato molto a lungo. Una serie di incomprensioni, però, ha comportato che i rapporti si congelassero. A rivelarlo è statodurante un’intervista a ...

361_magazine : Francesco Oppini e Tommaso Zorzi, amicizia ritrovata? Il gesto inaspettato del commentatore sportivo per l'influenc… - SarettaGB : @ayumu_winter @pino_cecilia Qua non c'entrano ne Zorzi,ne Oppini ne tanto meno - Anna88646830 : Comunque come fa arrabbiare Francesco oppine l'esercito di Tommaso zorzi nn lo sa fare nessuno??????????nessuno sa manda… - zazoomblog : Francesco Oppini e Tommaso Zorzi: riavvicinamento in corso? - #Francesco #Oppini #Tommaso #Zorzi: - ParliamoDiNews : Zorzi e Oppini, aria di disgelo: gesto a sorpresa di Francesco per Tommaso #zorzi #oppini #aria #disgelo #gesto… -