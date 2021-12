“Muore il presidente”. Nostradamus: disastri, una città in fiamme. Le profezie per il 2022 (Di lunedì 27 dicembre 2021) Una cosa è certa: Nostradamus e le sue profezie continuano ad esercitare su ognuno di noi un grandissimo fascino. Come ogni anno, anche per il 2022 non mancano i riferimenti a tragedie e sconvolgimenti. Per il futuro Nostradamus ha profetizzato guerre che faranno aumentare le migrazioni, ma anche una guerra causata dai cambiamenti climatici. La profezia più funesta è citata la decima quartina del terzo secolo. Qui si legge:”Di sangue e fame maggiore calamità / Sette volte appreste alla spiaggia marina/ Monech di fame, luogo preso, prigionia”. Insomma, un disastro assoluto, come se il Covid non bastasse. Stando all’interpretazione delle parole di Nostradamus, il prossimo anno ci porterà guerre e immigrazione (il tutto mentre la fine della pandemia non si vede neppure da lontano). Europa invasa dai ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 27 dicembre 2021) Una cosa è certa:e le suecontinuano ad esercitare su ognuno di noi un grandissimo fascino. Come ogni anno, anche per ilnon mancano i riferimenti a tragedie e sconvolgimenti. Per il futuroha profetizzato guerre che faranno aumentare le migrazioni, ma anche una guerra causata dai cambiamenti climatici. La profezia più funesta è citata la decima quartina del terzo secolo. Qui si legge:”Di sangue e fame maggiore calamità / Sette volte appreste alla spiaggia marina/ Monech di fame, luogo preso, prigionia”. Insomma, un disastro assoluto, come se il Covid non bastasse. Stando all’interpretazione delle parole di, il prossimo anno ci porterà guerre e immigrazione (il tutto mentre la fine della pandemia non si vede neppure da lontano). Europa invasa dai ...

Advertising

GrandeOrienteit : #AccaddeOggi #26dicembre 2006; muore il Fratello #GeraldFord, 38º Presidente #USA. Fervente Massone della… - ultima_ora : RT @ultimenotizie: 'I vaccini funzionano. Coloro che si ammalano gravemente e finiscono in ospedale sono i non vaccinati. Ma è una loro sce… - LogIgualdad105 : RT @GrandeOrienteit: #AccaddeOggi #26dicembre 2006; muore il Fratello #GeraldFord, 38º Presidente #USA. Fervente Massone della @GLofMichiga… - HiramTyler3 : RT @TheSquareMag: The Square Magazine #masonic update RT: @GrandeOrienteit… #freemason #freemasonry #masons... #AccaddeOggi #26dicembre 200… - MenegazziMarina : @gg_gue @FxIIII @Corriere Dati che smentiscono il presidente del consiglio, il quale aveva detto: ' Chi non si vacc… -