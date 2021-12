Mercato immobiliare Verona I semestre 2021 (Di lunedì 27 dicembre 2021) -27.12.21- LA CITTA’ SCALIGERA PROSEGUE LA SUA CRESCITA Le analisi del Gruppo Tecnocasa condotte sul Mercato immobiliare di Verona nella prima parte del 2021 registrano un aumento delle quotazioni immobiliari dello 0,9% rispetto semestre precedente. Verona ha sempre avuto un andamento dei prezzi più alto rispetto alla media delle Grandi città e registra segni ancora positivi in quasi tutte le macroaree, lieve contrazione solo per Borgo Trento che chiude il semestre con -0,4%. L’area est della città vede un’importante iniziativa Regionale di demolizione di vecchie officine che si prevede possa impattare positivamente su tutta la zona. VARIAZIONE DEI PREZZI (I semestre 2021 rispetto al II semestre ... Leggi su cityroma (Di lunedì 27 dicembre 2021) -27.12.21- LA CITTA’ SCALIGERA PROSEGUE LA SUA CRESCITA Le analisi del Gruppo Tecnocasa condotte suldinella prima parte delregistrano un aumento delle quotazioni immobiliari dello 0,9% rispettoprecedente.ha sempre avuto un andamento dei prezzi più alto rispetto alla media delle Grandi città e registra segni ancora positivi in quasi tutte le macroaree, lieve contrazione solo per Borgo Trento che chiude ilcon -0,4%. L’area est della città vede un’importante iniziativa Regionale di demolizione di vecchie officine che si prevede possa impattare positivamente su tutta la zona. VARIAZIONE DEI PREZZI (Irispetto al II...

