Dumfries: «Non ci ho pensato un attimo a firmare per l’Inter» (Di lunedì 27 dicembre 2021) Le parole dell’esterno nerazzurro Dumfries: «In Olanda manca visione, ma non mi sono mai arreso» Denzel Dumfries manda una frecciatina a chi si occupa del calcio olandese nel corso di un’intervista ad Algemeen Dagblad. «Sono sincero, quando ho firmato il contratto con l’Inter non ci ho pensato un attimo: l’ho fatto nonostante tante persone non credessero in me. Penso davvero che in Olanda si perda molto talento a causa di una certa visione dei calciatori. Semplicemente non ne vedono il potenziale, soprattutto con i difensori. Ma non mi sono mai arreso. Mi sono sentito più dispiaciuto per la visione limitata di certe persone. Ci sarebbe così tanto da imparare» L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 27 dicembre 2021) Le parole dell’esterno nerazzurro: «In Olanda manca visione, ma non mi sono mai arreso» Denzelmanda una frecciatina a chi si occupa del calcio olandese nel corso di un’intervista ad Algemeen Dagblad. «Sono sincero, quando ho firmato il contratto connon ci houn: l’ho fatto nonostante tante persone non credessero in me. Penso davvero che in Olanda si perda molto talento a causa di una certa visione dei calciatori. Semplicemente non ne vedono il potenziale, soprattutto con i difensori. Ma non mi sono mai arreso. Mi sono sentito più dispiaciuto per la visione limitata di certe persone. Ci sarebbe così tanto da imparare» L'articolo proviene da Calcio News 24.

