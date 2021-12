Covid, si riflette sulla quarantena rapida: attesa la decisione del Cts (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il Comitato Tecnico Scientifico, in questi giorni, si esprimerà sulla possibilità di una quarantena rapida per coloro che hanno già ricevuto la terza dose del vaccino Si attende il parere del Cts (Fonte: Pixabay)Il Comitato Tecnico Scientifico si riunirà nei prossimi giorni, per discutere sulla richiesta di ridurre i giorni di quarantena per i contatti stretti che abbiano già ricevuto la terza dose del vaccino. Dunque, il parere dovrebbe arrivare nei primi giorni di gennaio e molto probabilmente prima della fine delle festività. Attualmente è di sette giorni la quarantena per i vaccinati con la terza dose, ma si valuta di ridurla tra i tre e i cinque giorni. Il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, ai microfoni di Radio Cusano Campus, ha chiesto una ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il Comitato Tecnico Scientifico, in questi giorni, si esprimeràpossibilità di unaper coloro che hanno già ricevuto la terza dose del vaccino Si attende il parere del Cts (Fonte: Pixabay)Il Comitato Tecnico Scientifico si riunirà nei prossimi giorni, per discutererichiesta di ridurre i giorni diper i contatti stretti che abbiano già ricevuto la terza dose del vaccino. Dunque, il parere dovrebbe arrivare nei primi giorni di gennaio e molto probabilmente prima della fine delle festività. Attualmente è di sette giorni laper i vaccinati con la terza dose, ma si valuta di ridurla tra i tre e i cinque giorni. Il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, ai microfoni di Radio Cusano Campus, ha chiesto una ...

